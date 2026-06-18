Khamenei aprova acordo com Washington mas admite diferenças com Presidente iraniano

"Tive uma opinião diferente, mas dei a minha aprovação devido ao compromisso que o estimado Presidente [iraniano], como presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, assumiu comigo, em nome próprio e em nome dos restantes membros, de proteger os direitos da nação iraniana e do Eixo da Resistência" disse Khamenei numa mensagem por escrito, lida na televisão estatal.

Segundo o guia espiritual xiita, Pezeshkian deu-lhe garantias de que "se o lado americano fizer exigências excessivas" durante as negociações de 60 dias para um acordo final, estas não serão atendidas.

"É claro que as futuras negociações presenciais não implicam a aceitação do ponto de vista do inimigo", observou o líder supremo na primeira reação ao anúncio de um memorando de entendimento entre Washington e Teerão, que prevê o fim imediato das hostilidades, ao fim de mais de três meses de guerra, e a abertura de um processo negocial para um acordo definitivo.

O memorando foi já assinado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo homólogo iraniano e, de acordo com a Casa Branca, o prazo de 60 dias de negociações subsequentes começou hoje.

Na declaração televisiva, Mojtaba Khamenei considerou que Donald Trump procurou o acordo "num ato de desespero", utilizando "todos os meios de pressão" para garantir o aval de Teerão para pôr fim à guerra.

O memorando de entendimento prevê o fim do conflito em todas frentes, incluindo no Líbano entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerão, a reabertura do estreito de Ormuz ao tráfego marítimo comercial e o levantamento do bloqueio naval norte-americano aos portos do Irão, que pode desde já voltar a comercializar bens petrolíferos.

Nos próximos dois meses, as partes vão discutir na Suíça os detalhes do acordo final, incluindo o programa nuclear do Irão e o destino do seu urânio enriquecido, em troca do levantamento de todas as sanções a Teerão e descongelamento dos ativos iranianos no exterior.

Está ainda prevista a criação de um fundo de 300 mil milhões de dólares (cerca de 260 mil milhões de euros) para a reconstrução da República Islâmica.

"A partir de agora, nós - isto é, vós, a orgulhosa nação, e este humilde servidor - aguardaremos o cumprimento das condições acima referidas", acrescentou o líder supremo, depois de elogiar os "grandes esforços" e a "boa vontade" dos negociadores iranianos.

Mojtaba Khamenei foi nomeado líder supremo em 08 de março para suceder ao pai, Ali Khamenei, assassinado em Teerão no primeiro dia dos ataques israelo-americanos, em 28 de fevereiro.

Desde então, não é visto em público e as suas declarações têm sido feitas por escrito e lidas na televisão estatal.