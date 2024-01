Khan Younis a ferro e fogo. "Baixas em massa" em centro da ONU

Fighting is escalating in Khan Younis #Gaza - the @UNRWA Training Centre sheltering 10Ks of displaced people has just been hit - buildings ablaze and mass casualties - safe access to/from the centre has been denied for 2 days - people are trapped. — Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024

Update - attack on Khan Younis Training Centre this afternoon - two tank rounds hit building that shelters 800 people - reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre - agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza — Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024

Khan Younis, a principal cidade do sul da Faixa de Gaza, foi esta quarta-feira, uma vez mais, o cenário de intensos combates entre os operacionais das Forças de Defesa de Israel e as bolsas de resistência do movimento radical palestiniano Hamas.Foi neste mesmo sector que o exército israelita perdeu, na passada segunda-feira, 24 soldados.“Os combates estão a escalar em Khan Younis”, referia num primeiro momento a agência das Nações na rede social X, acrescentando que o complexo convertido em refúgio para dezenas de milhares de deslocados de guerra estava “em chamas”.“Acesso seguro para e a partir do centro foi negado durante dois dias – as pessoas estão aprisionadas”, escreveu Thomas White, diretor da UNRWA em Gaza.“Atualização – ataque ao Centro de Treino de Khan Younis esta tarde – dois projéteis de tanque atingiram edifício que abriga 800 pessoas – informações agora de nove mortos e 75 feridos”, acrescentou, mais tarde, o mesmo responsável.No início da contraofensiva, logo após o ataque desencadeado a 7de outubro pelo Hamas, o exército israelita bombardeou sem quartel o norte da Faixa de Gaza. O que obrigou 1,7 milhões de pessoas a procurarem refúgio no sul deste território palestiniano. Neste momento, é precisamente sobre Khan Younis que o Tsahal carrega.

A par do acentuar dos combates em Khan Younis, prossegue no Egito nova tentativa de mediação de uma trégua para a Faixa de Gaza, onde morreram já 25.700 palestinianos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes. John Kirby, porta-voz da Casa Branca, classifica as conversações de “muito sérias”.

De acordo com a ONU,. Tais movimentos revestem-se de perigo acrescido, dada a violência dos combates., na fronteira com o Egito.Entre os complexos a evacuar figuram três hospitais, incluindo a unidade Nasser, cercada “por todos os lados” pelos tanques israelitas, denunciam ainda as estruturas de comunicação do movimento radical.

c/ Reuters e AFP