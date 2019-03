Khashoggi. Europa apela a Riade para colaborar na investigação da ONU

RTP06 Mar, 2019, 17:30 | Mundo

A declaração surge numa altura em que existe uma crescente preocupação com o destino das detidas, identificadas como ativistas dos direitos das mulheres.



As críticas à Arábia Saudita partiram da Islândia que foi apoiada por outros países europeus no Conselho de Direitos Humanos, reunido em Genebra.

A Islândia foi eleita o ano passado para ocupar o lugar deixado vago pelos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos.

“Acreditamos que os membros do Conselho têm uma responsabilidade especial de liderar pelo exemplo e de colocar na agenda do Conselho a questão dos direitos humanos que merecem a nossa atenção coletiva”, afirmou à Reuters um diplomata islandês.



Um ativista da Human Rights Watch afirmou no encontro que os países membros do Conselho de Direitos Humanos deveriam exigir que a Arábia Saudita coopere com investigações sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, pare de atacar ativistas, críticos e jornalistas e liberte as pessoas que foram detidas injustamente.



"Nenhum Estado está acima da lei", disse John Fisher, diretor do Human Rights Watch em Genebra.



Adel bin Ahmed Al-Jubeir, ministro de Estado das Relações Exteriores da Arábia Saudita, afirmou, na passada semana em Genebra, que o seu país iria cooperar. No entanto, não se referiu explicitamente ao inquérito à morte de Khashoggi, liderada por Agnes Callamard, investigadora da ONU em execuções extrajudiciais.



O governante saudita afirmou também em Genebra que o país estava a trabalhar para garantir julgamentos justos e para melhorar as condições de detenção, além de capacitar as mulheres.



Callamard afirmou, depois de uma missão na Turquia no passado mês, que as evidências apontavam para o assassinato de Khashoggi ter sido “planeado e perpetrado” por funcionários sauditas. Jamal Khashoggi, jornalista e crítico do Governo de Riade, foi assassinado a 2 de outubro no consulado saudita em Istambul.



As agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que foi o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman que ordenou a operação para matar Khashoggi. Uma acusação negada por Riade.



Especialistas em Direitos Humanos afirmaram que a Arábia Saudita está a usar as leis antiterroristas para silenciar ativistas, numa violação da lei internacional que garante a liberdade de expressão, e apelaram a Riade para libertar ativistas como o advogado Walid Abu al-Kahir, o poeta Ashraf Fayadh e mulheres como Loujain al-Hathloul e Israa al-Ghomgham.