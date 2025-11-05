Kiev acusa Rússia de ataques com 80 drones durante a madrugada

Até ao momento não há registo de eventuais vítimas ou danos materiais, na Ucrânia.

Por outro lado, as forças ucranianas reclamaram um ataque contra território russo, que atingiu e danificou a central termoelétrica na região russa de Oryol.

A central de Oryol já tinha sido atingida por mísseis lançados pela Marinha Ucraniana no dia 31 de outubro.

A Ucrânia tenta atingir centrais elétricas russas em resposta à campanha de bombardeamentos russos contra centrais elétricas ucranianas.

Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, explicou que as forças ucranianas levaram a cabo vários ataques contra posições de "retaguarda russas".