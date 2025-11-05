Kiev acusa Rússia de ataques com 80 drones durante a madrugada
As forças russas atacaram o território ucraniano durante a madrugada com 80 drones, dos quais 61 foram neutralizados, enquanto 18 atingiram sete locais diferentes, disseram as autoridades militares de Kiev.
Até ao momento não há registo de eventuais vítimas ou danos materiais, na Ucrânia.
Por outro lado, as forças ucranianas reclamaram um ataque contra território russo, que atingiu e danificou a central termoelétrica na região russa de Oryol.
A central de Oryol já tinha sido atingida por mísseis lançados pela Marinha Ucraniana no dia 31 de outubro.
A Ucrânia tenta atingir centrais elétricas russas em resposta à campanha de bombardeamentos russos contra centrais elétricas ucranianas.
Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, explicou que as forças ucranianas levaram a cabo vários ataques contra posições de "retaguarda russas".