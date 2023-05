Kiev admite "situação crítica". Grupo Wagner reivindica tomada da "totalidade" de Bakhmut

. É o que proclama Prigozhin, o oligarca à cabeça do grupo de combatentes mercenários empenhado na invasão da Ucrânia, em video divulgado na plataforma de mensagens Telegram.O número um do grupo Wagner surge, uma vez mais, ao lado de homens armados diante de edifícios em escombros, empunhando a bandeira russa. Para assinalar que

Crédito: Concord via Reuters



Prigozhin desfere também farpas aos presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos Estados Unidos, Jor Biden, que se encontram em Hiroshima para a cimeira do G7 , ironiza o oligarca, dirigindo-se a Zelensky.

“Já só há o grupo Wagner aqui”, afirma Yevgeny Prigozhin no vídeo difundido este sábado.

Num primeiro momento, ouvido pela agência Reuters, Serhiy Cherevatyi, porta-voz militar ucraniano, desmentiu, como tem acontecido ao longo de meses, as afirmações do líder do grupo Wagner., contrapôs.Mais tarde,, admitiu a vice-ministra do Telegram.Recorde-se que Kiev havia reivindicado, na última semana, a recuperação de mais de 20 quilómetros quadrados de território às forças russas, a norte e a sul de Bakhmut. Ainda assim, o comando ucraniano admitiu que os mercenários da Rússia estavam a fazer progressos no coração da cidade.

“Batemo-nos com a burocracia russa”

No vídeo agora conhecido, Prigozhin volta à carga com críticas ao processo de decisão no Ministério russo da Defesa:O número um da organização de mercenários voltou assim a apontar o dedo quer ao ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, quer ao chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, responsabilizando-os por teremNo seu mais recente relatório sobre a situação no teatro de guerra, os serviços secretos britânicos consideram “altamente provável” que Moscovo tenha destacado vários batalhões para reforçar o sector de Bakhmut, na sequência de ganhos táticos dos ucranianos nas imediações da cidade.O próprio Yevgeny Prigozhinjá admitiu que Bakhmut, uma cidade de 70 mil habitantes antes da invasão russa, não comporta um elevado significado estratégico, mas ascendeu em simbolismo com a dureza dos combates ali travados.

Kiev debaixo de ataque com drones

Na última madrugada, a capital da Ucrânia voltou a ser alvo de uma vaga deda Rússia., como testemunharam os enviados da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

