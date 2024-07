Kiev admite ter perdido duas localidades perante avanço das tropas russas

Kiev admite ter perdido duas localidades nas últimas horas perante o avanço das tropas de Moscovo.



Num esforço para travar as linhas de abastecimento do invasor, a Ucrânia lançou ataques a infraestruturas críticas dentro de território russo, nas zonas de Rostov, no Mar Negro e de Azov.



Moscovo diz ter abatido todos os 75 drones usados pela Ucrânia, mas admite que a queda de destroços acabou por provocar um incêndio de grandes dimensões numa refinaria em Krasnodar.