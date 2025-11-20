Kiev afirma manter controlo de Kupyansk e acusa Rússia de desinformação

"Estão a ser realizadas medidas de contrassabotagem e operações especiais na cidade e nos seus arredores para detetar e eliminar grupos inimigos infiltrados de sabotagem e reconhecimento", refere o Estado-Maior em comunicado nas redes sociais.

As alegações sobre a captura de Vovchansk e Pokrovsk são "falsas", adianta e "esta desinformação" tem "o único objetivo de ocultar as pesadas perdas do Exército russo, que é obrigado a realizar constantes e devastadores ataques".

"As únicas conquistas sangrentas das autoridades russas são os assassínios de mulheres e crianças, como o que ocorreu em Ternopil (oeste)", adiantou o comando ucraniano, em referência aos ataques russos desta semana contra edifícios civis, com dezenas de vítimas mortais.

"As autoridades do Estado terrorista (Rússia) continuam a gerar provocações informativas de baixa intensidade", sentencia o Estado-Maior de Kiev.

Kupyansk, que tinha uma população de 55 mil habitantes antes da guerra, foi ocupada durante vários meses no início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, antes de ser retomada pelas tropas ucranianas em setembro do mesmo ano.

As forças russas "concluíram a libertação da cidade de Kupyansk", comunicou o comandante do Grupo de Tropas Ocidentais, Sergei Kuzovlev, ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, segundo um comunicado televisivo citado pela agência France Presse (AFP)

O chefe do Estado-Maior das forças russas, Valery Gerasimov, descreveu, numa conversa com o líder do Kremlin, que "unidades do grupo Zapad libertaram a cidade de Kupyansk e continuam a destruir as tropas ucranianas cercadas na margem esquerda do rio Oskil".

Quando Putin lhe pediu para esclarecer se se tratava de uma conquista completa, o comandante militar respondeu afirmativamente, segundo informações divulgadas pela agência de notícias russa Tass.

Vladimir Putin visitou hoje um dos postos de comando do Grupo de Tropas Ocidental, onde se reuniu com o chefe do Estado-Maior, segundo o porta-voz do Kremlin em conferência de imprensa.

Dmitri Peskov não especificou se este posto de comando se localizava na Ucrânia ocupada ou na Rússia.

Durante a reunião, Valery Gerasimov afirmou também que as suas tropas "continuam a expandir a sua área de controlo" na região de Dnipropetrovsk (centro-leste da Ucrânia), onde entraram no passado verão, e na região de Zaporijia (sul do país), onde avançaram nas últimas semanas após meses de uma frente praticamente paralisada.

O Presidente russo afirmou que a principal tarefa de Moscovo continua a ser a "conquista incondicional dos objetivos da operação militar especial", nome dado na Rússia à invasão da Ucrânia.

Estas declarações surgem numa altura em que a Ucrânia anunciou ter recebido dos Estados Unidos um "plano preliminar" com o objetivo de pôr fim às hostilidades.

De acordo com vários órgãos de informação internacionais, este plano reflete grande parte das exigências de Moscovo, incluindo a cedência dos territórios na Ucrânia parcialmente ocupados no leste e no sul do país e a península da Crimeia, ilegalmente anexada desde 2014, bem como uma substancial redução do efetivo militar de Kiev.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.