Kiev alvo de um dos maiores ataques desde o início da guerra





"Drones inimigos estão a sobrevoar a cidade e a defesa aérea está a responder", garantiu o responsável na sua conta do Telegram.





Tkachenko deu conta da existência de "vítimas", sem mais detalhes, em "pelo menos seis locais" da capital, lamentando o que diz ser "uma forma dos russos aterrorizar pura e simplesmente a população civil".





O presidente da câmara, Vitali Klitschko, também naquela rede social, disse que equipas médicas de emergência foram enviadas para quatro distritos da cidade.







"Há explosões na capital e a defesa aérea está ativada. O ataque do inimigo continua", avisou Vitali Klitschko, enquanto fortes estrondos foram ouvidos e reportados por jornalistas da AFP no centro da capital.



O presidente da câmara acrescentou que as "primeiras informações indicam que uma criança ficou ferida num ataque ao bairro de Solomianski".

Drones e mísseis russos atacaram Kiev, confirmaram responsáveis ucranianos, com explosões a soarem em diferentes distritos da cidade.O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, afirmou que pelo menos um prédio de apartamentos e vários automóveis foram danificado no ataque, lançado após a meia-noite (22h00 GMT). Tkachenko disse que vários drones atingiram áreas no centro da cidade e subúrbios.