Kiev anuncia "corredores temporários" no Mar Negro para exportação de cereais

, anunciou a Marinha ucraniana num comunicado.Estes corredores temporários estão abertos desde a meia-noite desta quinta-feira, segundo confirmou à AFP o porta-voz da marinha ucraniana, Oleg Tchalyk. No entanto, não há informação sobre quanto tempo estas rotas estarão a funcionar.De acordo com a nota,. Contudo, a ameaça militar da Rússia permanece ao longo de todos os corredores agora abertos, podendo passar apenas as embarcações que confirmem oficialmente que têm condições para navegar., explicou ainda Oleh Chalyk, porta-voz da marinha ucraniana.

Não foi imediatamente esclarecido se algum navio já tinha deixado a costa ucraniana nem se estas novas rotas foram acordadas com Moscovo.

Cereais bloqueados nos portos ucranianos





Recorde-se que em meados de julho, a Rússia pôs termo ao acordo que permitia a saída de cereais ucranianos dos portos do sul do país desde o verão passado. Os cereais estavam retidos nos portos devido ao bloqueio imposto por Moscovo, no âmbito da guerra que iniciou contra o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022.





A 19 de julho,Desde então, o número de ataques no Mar Negro aumentou de ambos os lados, e o exército russo atacou várias vezes Odessa, um importante porto no sul da Ucrânia, bem como os portos fluviais de Izmaïl e Reni.A Organização das Nações Unidas tem alertado paraMoscovo afirma, por seu lado, regressará ao acordo apenas se receber melhores condições para as próprias exportações de alimentos e fertilizantes. O presidente turco, Tayyip Erdogan, mediador do acordo à semelhança da ONU, diz que espera persuadir o presidente russo, Vladimir Putin, a voltar às negociações neste mês., disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, à Reuters esta quinta-feira.