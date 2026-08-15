Kiev atacou centro da agência espacial russa a 900 quilómetros da fronteira

"Na região russa de Samara, foi atingida uma das empresas-chave da Roscosmos: o centro `Progress`, que, entre outras atividades, estava envolvido na produção de componentes eletrónicas", indicou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, precisando que o alvo se encontra a cerca de 900 quilómetros da fronteira.

No ataque, foram utilizados mísseis Flamingo, desenvolvidos pela empresa Fire Point, acrescentou, citado pela agência espanhola EFE.

Segundo o Presidente ucraniano, os ataques das últimas horas contra a Rússia visaram ainda a base aérea de Savasleyka, na região de Nizhny Novogorod, a cerca de 700 quilómetros da Ucrânia, onde estão estacionados transportadores de mísseis.

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, desde então, a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.