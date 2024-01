Kiev e Moscovo trocam acusações após queda de avião militar russo em Belgorod

“A bordo seguiam 65 prisioneiros do exército ucraniano transportados para a região de Belgorod com vista a uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes”, indicou o Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência TASS.

The Armed Forces of Ukraine shot down an Il-76 aircraft over Belgorod.



Onboard the crashed Il-76 were 65 captured Ukrainian servicemen being transported to the Belgorod region for exchange, along with 6 crew members and 3 escorts. pic.twitter.com/nxURuj3lzR