Kiev e Moscovo trocam acusações sobre ataque a estação de gás na região de Kursk

A televisão estatal russa Rossia 24, assim como vários canais de notícias russos no Telegram, incluindo o Baza, conhecido por ser próximo das autoridades policiais, e o Mash, publicaram imagens da estação em chamas, acusando os militares ucranianos.





"A explosão de uma importante instalação energética russa por unidades do exército ucraniano em retirada da região de Kursk é uma provocação deliberada do regime de Kiev", afirmou o Ministério russo da Defesa em comunicado.





"[Isto] deve ser visto como parte de uma série de ataques recentes contra a infraestrutura energética da Federação Russa, com o objetivo de desacreditar as iniciativas de paz do presidente dos Estados Unidos", acrescentou.



Zelensky pede “pressão” sobre a Rússia após ataque aéreo “massivo”

c/ agências

Kiev e Moscovo chegaram a acordo para a suspensão dos ataques às infraestruturas energéticas, com a ajuda da mediação norte-americana. No entanto, os bombardeamentos russos e ucranianos contra esses locais mantiveram-se nos últimos dias.A Ucrânia negou qualquer envolvimento e denunciou de imediato uma "campanha de descrédito" russa.Entretanto, o Kremlin veio garantir que a ordem do presidente Vladimir Putin para suspender temporariamente os ataques a infraestruturas energéticas ucranianas continua em vigor.Ao mesmo tempo, os combates entre Kiev e Moscovo continuam.Segundo as autoridades ucranianas, o ataque envolveu mais de 200 drones e provocou três feridos e vários incêndios, no dia em que o presidente checo visitava a cidade."É a pressão conjunta sobre a Rússia, acompanhada de sanções mais duras e de um maior apoio de defesa ao nosso país, que abrirá caminho para o fim deste tipo de terror e para o fim do prolongamento da guerra pela Rússia", apelou Zelensky nas redes sociais.Os combates continuam em paralelo na região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia, onde as forças russas avançaram a uma velocidade sem precedentes nas últimas semanas, na tentativa de expulsar as tropas ucranianas do seu território.Enquanto isso, os Estados Unidos pressionam por um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia.Numa reunião com o presidente norte-americano, Vladimir Putin concordou apenas com a suspensão temporária dos ataques a infraestruturas energéticas ucranianas As delegações ucranianas, norte-americanas e russas deverão reunir-se na Arábia Saudita separadamente, na segunda-feira, para discutir os detalhes sobre um acordo de cessar-fogo mais abrangente. Zelensky disse estar otimista para esta nova ronda de negociações sobre a paz na Ucrânia.