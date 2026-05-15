Kiev e Moscovo trocam prisioneiros depois de noite de intensos ataques mútuos

Ataque ucraniano causa três mortos e 12 feridos na Rússia

Kiev e Moscovo trocam prisioneiros de guerra

A anterior troca de prisioneiros entre as partes tinha envolvido 193 pessoas de cada lado, em 24 de abril.





C/agências

Depois dos ataques intensos das forças russas ao longo da noite contra a capital ucraniana, as equipas de resgate confirmaram a morte de 24 pessoas na região de Kiev.escreveu nas redes sociais o presidente ucraniano.O primeiro balanço apontava para pelo menos 12 mortos, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos em Kiev, numa altura em que prosseguiam as buscas por dezenas de desaparecidos nos escombros de um prédio que desabou., anunciaram os serviços de resgate estatais na manhã desta sexta-feira.Segundo o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, 18 apartamentos de um edifício residencial pré-fabricado de nove andares foram destruídos no ataque.O ataque com mísseis e drones ocorreu 48 horas após o fim de um cessar-fogo de três dias em memória do fim da Segunda Guerra Mundial e foi um dos mais sangrentos a atingir Kiev recentemente.De acordo com a Força Aérea ucraniana, o ataque conduzido pela Rússia envolveu 56 mísseis e 675 drones, um dia depois de Moscovo ter lançado quase 800 drones contra a Ucrânia.No entanto, ainda houve 15 mísseis e 23 drones que atingiram 24 locais.Volodymyr Zelensky apelou ao reforço da pressão internacional sobre Moscovo., afirmou, defendendo igualmente a manutenção das sanções internacionais contra a Rússia e apelou para que "o mundo não permaneça em silêncio perante este terror".Também as forças ucranianas atacaram a Rússia esta madrugada com drones, matando três pessoas e deixando feridas outras 12, na cidade de Ryazan, a sudeste de Moscovo., anunciou o governador local, Pavel Malkov, na plataforma de mensagens Telegram, especificando que dois edifícios residenciais foram atingidos.O exército russo adiantou que abateu 355 drones ucranianos, principalmente sobre regiões fronteiriças entre a Ucrânia e Moscovo.Já esta sexta-feira, e apesar dos ataques mútuos, a Rússia e a Ucrânia trocaram 205 prisioneiros de guerra cada. O anúncio foi feito pelas forças armadas russas, uma semana após o presidente norte-americano ter avançado com a possibilidade de um novo acordo do género., afirmou o exército russo em comunicado nas redes sociais.A mesma fonte declarou que “em troca, foram entregues 205 prisioneiros de guerra das forças armadas ucranianas"., lê-se, sendo que os Emirados Árabes Unidos "forneceram esforços de mediação humanitária".Informação também confirmada pelo líder ucraniano nas redes sociais., publicou Zelensky.