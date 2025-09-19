Kiev esclarece que não há negociações de paz em curso com a Rússia

O esclarecimento foi feito pelo ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, numa entrevista concedida à estação televisiva CNN, na qual atribuiu a atual inexistência de negociações de paz com a falta de empenho da Rússia em pôr fim à guerra.

Umerov sublinhou que a Ucrânia, ao contrário da Rússia, sempre respeitou as iniciativas de paz do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - a única pessoa, disse, "capaz de acabar com a guerra".

O ministro ucraniano recordou que a "deceção" expressada há alguns dias por Trump sobre a posição que a Rússia continua a manter é reflexo de que "não há qualquer empenho" de Moscovo em prosseguir as negociações.

"Nós (...) apoiámos esta iniciativa", insistiu.

"Por enquanto, continuamos com a parte humanitária, em que libertamos e trocamos prisioneiros de guerra", indicou, poucas horas depois de a Rússia ter entregado às autoridades ucranianas mais mil cadáveres de soldados ucranianos.

O ministro da Defesa disse que a Ucrânia cumpriu a sua parte do acordo com os Estados Unidos e seus aliados europeus para poder negociar o fim da guerra, que passa por estes conseguirem dar-lhe garantias de segurança viáveis.

"Nesta altura, já cumprimos a nossa parte do acordo (...). Agora, é a vez da Rússia", sustentou Umerov.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia a cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado, em ofensivas com `drones` (aeronaves não-tripuladas), alvos militares em território russo e na península da Crimeia, ilegalmente anexada por Moscovo em 2014.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda quatro regiões -- Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).

Estas condições são consideradas inaceitáveis pela Ucrânia, que, juntamente com os aliados europeus, exige um cessar-fogo incondicional de 30 dias antes de entabular negociações de paz com Moscovo.

Por seu lado, a Rússia considera que aceitar tal oferta permitiria às forças ucranianas, em dificuldades na frente de batalha, rearmar-se, graças aos abastecimentos militares ocidentais.