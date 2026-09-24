Kiev fechou acordo "muito importante" para obter mais mísseis Patriot adiantou Zelensky

"Hoje chegámos a um acordo - não direi com quem - para o envio de mísseis para os sistemas Patriot", referiu Zelensky, segundo declarações do chefe de Estado ucraniano citadas pelo veículo de comunicação `online` ucraniano European Pravda.

Zelensky fez estas afirmações, também reproduzidas por meios de comunicação como os jornais `online` The Kyiv Independent e Ukrainska Pravda, - durante uma visita à comunidade do seu país nos Estados Unidos, onde o presidente ucraniano se encontra atualmente.

Antes, numa reunião realizada hoje com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Zelensky insistiu que o Exército ucraniano precisa urgentemente destes mísseis intercetores.

"Aprendemos a intercetar mísseis de cruzeiro e drones. Estamos à procura de soluções para combater os `Shaheds` (drones kamikaze) a jato e já temos bons resultados. Mas, contra os mísseis balísticos, por enquanto, a única solução eficaz são os intercetores Patriot, de que precisamos quase todos os dias", destacou Zelensky na rede social X.

O Presidente ucraniano lembrou ainda que a Rússia lançou, esta semana, "três vagas de ataques balísticos" contra a Ucrânia.

Zelensky informou também que um novo ataque russo com mísseis balísticos matou duas pessoas em Kiev durante a madrugada de hoje.

Nesse ataque, os mísseis russos visaram infraestruturas logísticas e energéticas, embora também tenham causado danos numa maternidade e em edifícios residenciais.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.