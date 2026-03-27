Kiev pede a Washington "pressão sustentada" contra Rússia e Irão

"A posição da Ucrânia é que os regimes de Moscovo e Teerão estão a colaborar para prolongar a guerra, e ambos devem enfrentar pressão sustentada", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, numa mensagem na rede social X, após um encontro com o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio.

"O papel dos Estados Unidos no avanço dos esforços de paz continua a ser crucial. As propostas da Ucrânia são realistas e viáveis. A pressão sobre a Rússia é essencial para que Moscovo termine a guerra", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

Sybiha defendeu ainda que a "ajuda tangível" fornecida pela Ucrânia aos Estados do Golfo "para os proteger do terrorismo iraniano" demonstrou o papel de Kiev "como parceiro e contribuinte em questões de segurança".

Os dois representantes encontraram-se à margem da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 (sete economias mais desenvolvidas do mundo), que decorre desde quinta-feira em Vaux-de-Cernay (França).

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, só se juntou hoje aos homólogos. É a primeira deslocação ao estrangeiro de Rubio desde os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, iniciados a 28 de fevereiro.

O encontro em Vaux-de-Cernay decorre no âmbito da presidência francesa do G7, bloco que integra também os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália e Japão, mais a União Europeia (UE).