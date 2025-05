Foto: António Mateus - RTP

A Ucrânia quer o fim da guerra com a Rússia ainda este ano e aceita um cessar-fogo incondicional imediato, enquanto se negociarem os termos de um acordo. Mas Kiev exige conhecer as condições russas para a trégua, antes do próximo encontro direto entre as duas partes, agendado para segunda-feira, em Istambul.