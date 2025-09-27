Kiev quer começar a exportar armas de fabrico nacional

"Estamos a trabalhar para expandir a nossa produção de defesa e iniciar exportações controladas de armas ucranianas, um outro acordo foi alcançado sobre isso e já estamos a trabalhar com quatro países para abrir plataformas de exportação", escreveu o líder ucraniano nas redes sociais, numa mensagem de balanço da participação na 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em declarações à imprensa citadas pela agência noticiosa Ukrinform, o Presidente ucraniano explicou que apenas as armas que não estejam em falta serão exportadas para parceiros --- na Europa e no Médio Oriente, bem como países de África e Estados Unidos ---, uma vez que a prioridade são as Forças Armadas Ucranianas.

"E nas áreas onde produzimos mais, podemos exportar o restante e ganhar dinheiro dessa forma, para que possamos investir em bens que estão em falta --- drones, intercetores, drones de longo alcance --- coisas para as quais não há dinheiro suficiente", declarou.

Zelensky comentou que este sistema beneficia o Exército, embora o setor empresarial prefira poder exportar todos os tipos de armas imediatamente.

"Isto será assim até ao fim da guerra: as exportações de armas serão controladas", ressalvou.

Na mesma publicação nas redes sociais, Zelensky sublinhou que, durante a semana de alto nível da ONU, a Ucrânia participou em mais de 40 formatos de reuniões com aliados e países amigos a diferentes níveis e que várias reuniões organizadas pelo seu país atraíram um número recorde de participantes.

O Presidente também se referiu a uma série de acordos alcançados durante o encontro com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que descreveu como "muito produtivo".

Zelensky também apontou que há "sinais positivos" dos parceiros da Ucrânia sobre o possível uso de fundos russos congelados para a defesa e reconstrução do país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022 -- a Alemanha, por exemplo, mostrou-se aberta a esta medida, que antes rejeitava.

O chefe de Estado ucraniano reiterou que é necessário aumentar a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra.