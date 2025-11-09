Kiev regista 196 combates com forças russas concentrados em Pokrovsk

A Ucrânia adiantou hoje que, nas últimas 24 horas, foram registados 196 combates, a maioria deles concentrados na zona de Pokrovsk, onde as forças russas lançaram 73 ataques.

Os russos lançaram um ataque com mísseis e 54 ataques aéreos contra posições e zonas povoadas ucranianas, com 41 mísseis, 126 bombas aéreas guiadas e 5.276 drones `kamikaze`, e realizaram ataques de artilharia contra posições das forças de defesa da Ucrânia.

A conquista de Pokrovsk parece ter-se tornado uma prioridade para a Rússia devido à importância estratégica do local, que lhe permitiria lançar uma ofensiva para ocupar toda a região de Donetsk.

A cidade está sitiada pelos russos e a guerra levou a um êxodo maciço dos seus habitantes. Antes da guerra, Pokrovsk tinha 60.000 habitantes e agora estima-se que apenas cerca de 1.500 pessoas vivam na cidade.

Rob Lee, especialista do Foreign Policy Research Institute, disse ao canal alemão DW que, embora os russos tenham conseguido que grupos de soldados e sabotadores entrassem na cidade, não é possível determinar quais as zonas que controlam.

Outros especialistas, como o coronel austríaco Markus Reisner, citado pela EFE, consideram que, para a Rússia, a tomada de Pokrovsk seria importante não só militarmente, mas também pelo efeito mediático.

"Pokrovsk é uma cidade importante e a Rússia não tem tido sucesso em cidades importantes. A conquista seria um grande sucesso para a Rússia em 2025. Do ponto de vista mediático, para eles, a conquista antes do final do ano seria importante", afirmou.

Entretanto, ataques noturnos ucranianos interromperam o fornecimento de energia e aquecimento a duas grandes cidades russas próximas à fronteira com a Ucrânia, informaram hoje as autoridades locais russas.

Um ataque com drones causou apagões temporários e interrompeu o aquecimento em partes de Voronej, disse o governador regional Alexander Gusev.

Canais de notícias russos e ucranianos no Telegram, citados pela agência AP, afirmaram que o ataque teve como alvo uma unidade de produção de energia térmica local.

Outro ataque com mísseis no sábado também causou "danos graves" aos sistemas de energia e aquecimento que abastecem a cidade de Belgorod, informou o governador local Vyacheslav Gladkov na manhã seguinte. Cerca de 20.000 famílias foram afetadas, indicou.

As defesas antiaéreas russas abateram, no sábado à noite, 44 drones ucranianos de asa fixa sobre duas regiões do país, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia no seu canal de Telegram.

"Durante a noite passada, entre as 23:00 locais (20:00 em Lisboa) de 08 de novembro e as 07:00 (04:00 de hoje) de 09 de novembro, os sistemas de defesa antiaérea intercetaram e destruíram 44 aeronaves não tripuladas ucranianas de asa fixa", indica o comunicado militar.

O comando militar russo precisou que 43 drones foram abatidos na região de Briansk e o restante sobre a de Rostov, ambas fronteiriças com a Ucrânia.

O principal objetivo dos ataques ucranianos com drones contra o território russo são as infraestruturas energéticas.