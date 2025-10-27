Kiev reivindica autoria de ataque a barragem na região russa de Belgorod
A Ucrânia reivindicou hoje a responsabilidade por um ataque, no fim de semana, que danificou uma barragem num reservatório na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.
Os drones ucranianos provocaram uma fissura na estrutura e, em consequência, o nível da água desceu um metro, afirmou o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados do exército ucraniano, Robert Brovdi.
Os meios de comunicação ucranianos noticiaram, este fim de semana, que o reservatório na região russa de Belgorod tinha sido atingido por lançadores de foguetes HIMARS, um sistema norte-americano que a Ucrânia tem vindo a utilizar desde o primeiro ano da invasão.
As autoridades regionais de Belgorod declararam no sábado que a barragem - no rio Seversky Donets - tinha sido danificada por fogo de artilharia ucraniana.
De acordo com as autoridades de Belgorod, a intenção do ataque era destruir por completo a barragem, o que teria provocado inundações na zona adjacente, onde vivem mil pessoas.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem afirmado repetidamente que a Ucrânia responderá à campanha russa de ataques ao sistema energético e a outras instalações civis do país, neste outono, com bombardeamentos semelhantes contra infraestruturas críticas russas.