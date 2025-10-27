Kiev reivindica autoria de ataque a barragem na região russa de Belgorod

Os drones ucranianos provocaram uma fissura na estrutura e, em consequência, o nível da água desceu um metro, afirmou o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados do exército ucraniano, Robert Brovdi.

Os meios de comunicação ucranianos noticiaram, este fim de semana, que o reservatório na região russa de Belgorod tinha sido atingido por lançadores de foguetes HIMARS, um sistema norte-americano que a Ucrânia tem vindo a utilizar desde o primeiro ano da invasão.

As autoridades regionais de Belgorod declararam no sábado que a barragem - no rio Seversky Donets - tinha sido danificada por fogo de artilharia ucraniana.

De acordo com as autoridades de Belgorod, a intenção do ataque era destruir por completo a barragem, o que teria provocado inundações na zona adjacente, onde vivem mil pessoas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem afirmado repetidamente que a Ucrânia responderá à campanha russa de ataques ao sistema energético e a outras instalações civis do país, neste outono, com bombardeamentos semelhantes contra infraestruturas críticas russas.