Kiev simulou morte de comandante russo em operação de contra-espionagem

Denis Kapustin afirmou estar pronto para "regressar à área de operações" na linha da frente e reassumir o comando da sua unidade.





Segundo o GUR, a morte forjada permitiu identificar membros dos serviços especiais russos que tinham oferecido uma recompensa pela cabeça de Kapustin e queriam assassiná-lo.

Dia 27 de dezembro, o Corpo de Voluntários Russos (RDK) anunciou que o seu comandante, Denis Kapustin, tinha sido morto na linha da frente, no setor de Zaporizhzhia (sul), durante um ataque de drones russos.O GUR confirmou que a divulgação da morte do general foi fictícia e fazia parte de uma "operação especial" conduzida durante cerca de um mês., disse o responsável do GUR, Kyrylo Budanov, numa videoconferência com Denis Kapustin, divulgada pelo seu gabinete."Recebemos também a quantia em dinheiro atribuída pelos serviços especiais russos para a execução deste crime", ou seja, 500 mil dólares, declarou um oficial anónimo do GUR no vídeo.Conhecido por vários pseudónimos, como Nikitin ou White Rex, instalou-se na Ucrânia antes da invasão russa de fevereiro de 2022, onde organizava combates de MMA e era dono de uma marca de roupa.Depois de pegar em armas para combater por Kiev, ganhou destaque na primavera de 2023. A sua unidade realizou incursões na fronteira da Ucrânia com a Rússia.No final de maio de 2018, os serviços especiais ucranianos orquestraram a "falsa morte" de um jornalista russo opositor ao Kremlin, Arkady Babchenko, para, segundo as autoridades, impedir uma tentativa de assassinato por parte de Moscovo contra ele.As autoridades ucranianas simularam o seu assassinato durante 24 horas, enganando a imprensa, um acontecimento encenado que foi amplamente criticado na época.