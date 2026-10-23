Kiev vai tomar medidas para "missão humanitária" em Oleshky 

"As forças de defesa da Ucrânia assegurarão a execução da decisão do comandante-chefe supremo (o Presidente Volodymyr Zelensky) para que seja realizada uma missão humanitária em Oleshky. As ordens pertinentes serão transmitidas às tropas", declarou o Estado-Maior ucraniano numa mensagem no Telegram, sem mencionar diretamente um cessar-fogo.





A Rússia e a Ucrânia confirmaram hoje os preparativos para um cessar-fogo localizado na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pelas forças russas, permitindo a entrada de ajuda humanitária.





O entendimento, mediado e anunciado pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, deverá entrar em vigor em 27 de outubro, embora Moscovo tenha esclarecido que os militares ainda estão a acertar os detalhes da operação.





"Os militares estão a trabalhar para acordar os prazos de um cessar-fogo naquela zona, com o objetivo de garantir esta missão humanitária", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.





Peskov acrescentou que todos os residentes que pretendam abandonar Oleshky poderão fazê-lo, estimando que a operação de retirada da população demore, pelo menos, vários dias.





Segundo Valeri Gerasimov, chefe de Estado-Maior russo, citado pelas agências russas, as forças de Moscovo suspenderão as operações militares na região de Oleshky, no sul da Ucrânia, "a partir das 04:00, hora de Moscovo (01:00 GMT), de 27 de outubro de 2026".





"Para garantir a segurança da população e a entrega de bens essenciais, será realizado um reconhecimento técnico e assegurada a passagem segura do comboio humanitário até à localidade de Oleshky", acrescentou Geramisov.





O anúncio antecipa em dois dias a data inicialmente indicada pela Casa Branca, que tinha anunciado o início da trégua para 29 de outubro, na sequência de negociações mediadas pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump.





O Kremlin agradeceu expressamente a intervenção de Melania Trump nas negociações.

Também a Ucrânia confirmou que estão prestes a começar os preparativos para a operação humanitária.





David Arakhamia, líder do grupo parlamentar do partido governamental e membro da delegação ucraniana nas negociações de paz afirmou que o objetivo é estabelecer corredores humanitários permanentes que permitam retirar civis em segurança e garantir o fornecimento de ajuda à população.





O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou numa entrevista à India Today, hoje divulgada, que "ambas as partes terão de fazer concessões" para pôr fim ao conflito e que a guerra não será resolvida por meios militares, apenas por via diplomática.





"As pessoas chamam-lhe guerra na Ucrânia, mas trata-se do Donbass (leste). Trata-se de uma região do país. No fundo, refere-se a 11% de uma parte desse país que a Rússia deseja, mas não consegue tomar militarmente, e que a Ucrânia não está disposta a ceder", declarou esta sexta-feira.





Rubio observou que a Ucrânia tem "boas razões" para não querer ceder o Donbass --- composto pelas províncias de Donetsk e Lugansk ---, citando questões de soberania e segurança a longo prazo.





Rubio e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, discutiram na quinta-feira os esforços para alcançar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, após o Presidente russo, Vladimir Putin, ter declarado estar pronto para retomar negociações tripartidas com Ucrânia e Estados Unidos.

"O objetivo destas discussões será tratar a questão das garantias de segurança, tanto para a Ucrânia como para a Rússia (...) no âmbito de um acordo final, e não após uma espécie de breve pausa nos combates", disse Putin a um jornalista da televisão estatal.





O Presidente russo rejeitou categoricamente a última proposta apresentada pelo seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para "congelar" a atual linha da frente no leste do país - o Donbass, que compreende as regiões de Donetsk e Lugansk - em troca do início de negociações diretas.





Putin refutou ainda a visão de Zelensky sobre a integridade territorial da Ucrânia, argumentando que toda a região oriental é "território russo", invocando referendos sobre a independência realizados nas partes das duas províncias ucranianas sob ocupação russa.





Os referendos não foram reconhecidos internacionalmente como legítimos, à exceção de alguns aliados de Moscovo. Depois dos não reconhecidos referendos, as duas províncias foram incorporadas na Federação Russa.





Zelensky, defendeu que o país não pode abdicar das cidades de Sloviansk e Kramatorsk, em Donetsk, porque se o fizesse, abriria caminho à Rússia chegar à província de Dnipro.





Na região oriental do Donbass, Lugansk já está sob controlo russo desde julho de 2022, apenas meses depois do início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro do mesmo ano.





Atualmente, a Rússia controla entre 75% e 85% de Donetsk, mas não as cidades de Kramatorsk e Sloviansk --- zonas de grande importância simbólica e estratégica, que albergam um extenso polo industrial, do qual depende a economia local, e uma rede ferroviária e rodoviária vital para a ligação às províncias de Kharkiv e Dnipro.





A linha da frente estende-se por cerca de 1.000 quilómetros, e as forças russas controlam aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as zonas do Donbass.