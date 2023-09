Kim Jong Un e Vladimir Putin reúnem-se com armamento na agenda

Uma delegação de PyongYang esteve o mês passado 10 dias na Rússia, entre Vladisvotok e Moscovo, viajando de comboio, para preparar a visita de Kim Jong Un, que raramente deixa o seu país.







A reunião entre Kim e Putin deverá ter lugar em Vladivostok, na costa leste da Rússia, uma reedição do encontro entre ambos em abril de 2019. A ida de Kim a Moscovo estará para já posta de parte.

Vladimir Putin pretenderá levar a Coreia do Norte a recusar quanto a compromissos assumidos anteriormente e a ceder à Rússia munições de artilharia e mísseis antitanque. O líder coreano estará interessado em obter tecnologia avançada para satélites e submarinos nuecleares, assim como mantimentos.





Os dois líderes deverão encontrar-se no campus da Universidade Federal do extremo Leste e participar no Forum Económico do Leste, marcado para os dias 10 a 13 de setembro. A Coreia do Norte celebra o seu aniversário dia 9.



Kim Jong Un estará ainda a planear o Pier 33, base da Frota Naval Russa do Pacífico e eventualmente o Cosmodromo de Vostochny, local de lançamentos de veículos espaciais.





afirmou por seu lado esta segunda-feira o ministro russo da Defesa, ironizando com a preocupação expressa por Washington quanto a esta aproximação militar."Porque não, estes são os nossos vizinhos", afirmou Sergei Shoigu citado pela agência de notícias Interfax. "Há um velho provérbio russo que diz", acrescentou.

A missão de Shoigu

A agência de notícia sul-coreanam Yonhap, citou fontes dos serviços de Informação do país segundo as quais, Shoigu terá proposto a Kim Jong Un a realização de exercícios navais conjuntos com a China, durante a visita que realizou em julho a PyongYang, por ocasião das celebrações dos 70 anos do fim da Guerra da Coreia, celebrada pela Coreia do Norte como "Dia da Vitória".





A Yonhap acrescentou que na altura Sergei Shoigu se reuniu em privado com Kim Jong Un sobre a expansão militar bilateral.



Sábado passado, o embaixador russo em PyongYang, Alexander Matsegora, afirmou à agência russa de notícias TASS que desconhecia quaisquer planos quanto a exercícios trilaterais, acrescentando contudo que lhe pareciam "apropriados" tendo em vista os exercícios liderados pelos Estados Unidos na região.



Tanto Moscovo como PyongYang afirmaram já ter interesse em apronfundar os seus laços militares, mas a Coreia do Norte negou a eventualidade de "negócios de armas" com a Rússia.







A Casa Branca revelou contudo quarta-feira passada que Kim Jong Un e Vladimir Putin trocaram correspondência sobre o tema e um dos porta-vozes da Administração Biden, John F.Kirby, afirmou que conversações ao mais alto nível sobre a cooperação militar entre os dois países estavam a "avançar ativamente".

Avisos norte-americanos



e da tentativa de compra russa de munições para usar na Ucrânia.

Os Estados Unidos da América já apelaram a Coreia do Norte a recuar nesta aproximação, aconselhando PyongYang a manter os seus compromissos públicos de não fornecer armamento à Rússia.





O anúncio desta segunda-feira sobre um encontro bilateral vai contudo muito além dos indícios incialmente revelados pelos serviços de informação.

Washington acredita ter conseguido no passado impedir a Coreia do Norte e a China de abastecer os arsenais russos seriamente vulneráveis devido à guerra na Ucrânia.







PyongYang tem realizado vários testes atómicos e afirma que o país está pronto para uma eventual guerra nuclear.