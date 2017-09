Kim Jong-Un homenageia criadores dos mísseis balísticos norte-coreanos

Durante a cerimónia foi exibido um vídeo sobre a capacidade nuclear do país.



Nas imagens é possível ver dois engenheiros a trabalhar numa ogiva, alegadamente com uma bomba de hidrogénio no interior.



O líder norte-coreano ordenou aos cientistas que continuem a aperfeiçoar o armamento nuclear.



Não há informação sobre a data em que o vídeo foi feito, mas as imagens da homenagem foram divulgadas durante este fim de semana, numa altura em que a Coreia do Norte festeja 69 anos da fundação.