Kim Jong-un presta raro tributo a soldados norte-coreanos mortos na Ucrânia

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, as mensagens no caderno eram as seguintes: “O momento decisivo chegou finalmente” e “Lutemos corajosamente nesta batalha sagrada com o amor e a confiança ilimitados que nos foram concedidos pelo nosso querido Comandante Supremo” - uma referência a Kim.

Um ano do tratado de parceria estratégica

Pyongyang negou, durante vários meses, que soldados norte-coreanos tivessem sido enviados para combater ao lado das forças russas, o regime está agora a tentar dar uma imagem positiva do seu envolvimento no conflito da Ucrânia.

A Coreia do Norte também forneceu à Rússia grandes quantidades de munições, cartuchos de artilharia, mísseis balísticos e outras armas, alegadamente em troca de tecnologia de armamento e de satélites e de assistência económica e de outro tipo por parte do Kremlin.





AsForam exibidas num ecrãdurante um espetáculo de gala realizado no domingo para assinalar o primeiro aniversário de um tratado militar entre a Coreia do Norte e a Rússia.O evento, que decorreu no Grande Teatro de Pyongyang Oriental, combinou atuações de artistas norte-coreanos e russos com imagens que celebravam o pacto de defesa mútua acordado entre Kim e o presidente russo, Vladimir Putin, em Pyongyang, em junho do ano passado.As cenas que mostravam Kim e os restos mortais dos soldados mortos seguiam-se às de tropas de ambos os países agitando as suas bandeiras nacionais., retirado de um campo de batalha na região russa de Kursk.A cena seguiu-se a imagens de soldados norte-coreanos e russos agitando as suas bandeiras nacionais com notas patrióticas escritas em coreano. O líder norte-coreano aparece nas fotos aparentemente dominado pela emoção e os membros da audiência a enxugar as lágrimas.A atuação foi recebida com entusiasmo por inspirar confiança nos "laços de amizade e na genuína obrigação internacionalista entre os povos e os exércitos dos dois países que foram forjados à custa de sangue", afirmou a agência de notícias KCNA.. Kim e outros funcionários, incluindo a sua irmã influente, Kim Yo-jong, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Choe Son-hui, vestem roupas de inverno, o que sugere que os restos mortais dos soldados podem ter sido devolvidos a Pyongyang há vários meses.Segundo o jornal de Seul, estaA agência noticiosa estatal KCNA afirmou que o evento inspirou confiança nos “laços de amizade e na genuína obrigação internacionalista entre os povos e os exércitos dos dois países, que foram forjados à custa de sangue”.Kim e Putin assinaram o tratado de parceria estratégica em junho do ano passado em Pyongyang. O tratado inclui um pacto de defesa mútua.para recuperar a região de Kursk, no oeste da Rússia.“A Coreia do Norte quis provavelmente enquadrar os soldados mortos não apenas como sacrifícios, mas como parte de uma narrativa de vitória”, disse Hong Min, investigador do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, à Yonhap.Na altura, Kim disse que seria construído um monumento em Pyongyang para homenagear os seus soldados e que seriam colocadas flores junto às lápides dos que tinham morrido - vista como a primeira confirmação pública pelo regime de que as suas tropas tinham sido mortas em combate.