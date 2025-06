Kim Jong-un reitera apoio à Rússia na Ucrânia

Kim falava num encontro com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, que visitou pela segunda vez a capital norte-coreana em menos de três meses, disse a agência de notícias oficial KCNA.



Na reunião, o líder norte-coreano garantiu que Pyongyang "apoiará incondicionalmente a posição e a política externa da Rússia em todas as questões internacionais cruciais, incluindo a questão ucraniana".



Kim manifestou "a sua convicção de que a Rússia, como sempre, alcançará a vitória na sua causa sagrada de procurar a justiça", acrescentou a agência.



As duas partes concordaram em "continuar a fortalecer gradualmente" as relações, segundo a KCNA.



A embaixada russa em Pyongyang referiu na plataforma de mensagens Telegram que os dois líderes "trocaram opiniões sobre a situação em torno da crise ucraniana e na península coreana".



A visita à Coreia do Norte de Sergei Shoigu, antigo ministro da Defesa, ilustra a crescente aproximação entre os dois países.



Moscovo e Pyongyang reforçaram a cooperação militar nos últimos anos, com a Coreia do Norte a fornecer armas e tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.



Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte, em 2024.



Um contingente de soldados norte-coreanos participou, ao lado do exército russo, nos combates na região russa de Kursk, situada junto à fronteira com a Ucrânia. As tropas de Kiev tinham ocupado parte da região numa ofensiva surpresa no verão de 2024.