Kim Jong-un supervisiona terceiro teste de míssil hipersónico

Kim Jong-un assistiu ao último teste realizado na terça-feira, de acordo com a KCNA.







As fotos publicadas destacam a presença do líder supremo do país a assistir ao ensaio do lançamento do terceiro míssil hipersónico norte-coreano.







O primeiro exercício com misseis deste calibre realizou-se em setembro do ano passado. Este ínicio de 2022 já conta com dois ensaios.



Tecnologia hipersónica



A presença de Jong-un pode ser indicadora de que a tecnologia melhorou, dizem os analistas.





A Correia do Sul, que minimizou as movimentações, junta-se agora às vozes dos especialistas, acreditando que os mísseis hipersónicos demonstraram "melhorias comparativamente com testes anteriores", segundo o site de notícias Yonhap, citado na BBC.







"A chamada arma hipersónica não está tecnologicamente pronta para ser utilizada" pela Coreia do Norte, argumentou Leif-Eric Easley, professor na Universidade de Ewha em Seul, embora reconheça que "a capacidade de Pyongyang de ameaçar os seus vizinhos continua, no entanto, a crescer".

De acordo com a KCNA, o míssil descreveu a trajetória pretendida e transportava uma "ogiva de planar hipersónica", atingindo o alvo no mar, a cerca de mil quilómetros de distância.





A agência realça que o míssil planador fez um "voo de salto deslizante" de 600 quilómetros, seguindo-se 240 quilómetros de "manobras de saca-rolhas" antes de atingir o alvo.





Este armamento apresenta características diferentes dos misseis balísticos.





Enquanto o míssil balístico descreve uma trajetória em forma de parábola pré-determinada, ou seja, previsível, a arma hipersónica circula paralela à superfície da Terra, reduzindo o tempo de voo.





O projétil balístico é mais vulnerável à interceção. O míssil hipersónico pode atingir mais de cinco vezes a velocidade do som - ou cerca de 6.200 km/h (3.850 mph) -, dificultando a mnitorização e a interceção.







Míssil hipersónico norte-coreano | KCNA via Reuters





O correspondente para assuntos de segurança da BBC, Frank Gardner, afirma que os mísseis hipersónicos são acrescidos de perigosidade, porque "não se sabe se carregam uma ogiva convencional de alto explosivo ou uma nuclear".Os Estados Unidos e a China também estão a desenvolver mísseis com esta tecnologia.

Atitude de desafio

Durante o ensaio deste terceiro míssil, Kim Jong-un falou de um fortalecimento do "músculo militar estratégico do país, tanto em qualidade como em quantidade", de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.





A presença do líder norte-coreano tornada pública está a desencadear algumas reações entre os analistas.







Kim Jong-un com equipa de cientistas aplaudindo o líder, alegadamente depois do exercício militar | KCNA via REUTERS

Rodong Sinmun é importante", disse à Reuters Chad O'Carroll, chefe executivo do Grupo de Risco da Coreia, que monitoriza a Coreia do Norte. "Embora Kim provavelmente tenha participado não oficialmente noutros testes, esta exibição na reportagem na primeira página no [jornal norte-coreano]





Face à atitude de desafio do líder do regime norte-coreano, perante as sanções dos EUA e da ONU para travar os ensaios nucleares, O´Carroll remata :