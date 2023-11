Kishida e Jinping expressam vontade de cooperação pacífica

O encontro realizou-se à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Durante as conversações, o chefe do governo japonês, Fumio Kishida, sublinhou a Xi Jinping o papel que os dois países desempenham na manutenção da paz regional e internacional, noticiaram os meios de comunicação social japoneses.

Já os "media" chineses avançaram que Xi disse a Kishida ser do interesse dos dois povos que ambos os países coexistam pacificamente, cooperem e cresçam juntos.

Xi disse ainda que as duas partes devem lidar corretamente com as diferenças e concentrar-se nos interesses comuns.

Esta é a segunda cimeira entre os atuais líderes do Japão e da China, desde o primeiro encontro em Banguecoque, há cerca de um ano, aproveitando então, também, a reunião dos líderes da APEC.