Kosovo. 25 soldados das forças de manutenção da NATO ficaram feridos

Alguns dos soldados ficaram feridos em estado grave, em confrontos no norte do Kosovo, com manifestantes sérvios. A violência começou durante os protestos contra a tomada de posse dos recém eleitos autarcas albaneses em quatro municípios de maioria sérvia, cuja população boicotou as eleições.