Kosovo irá receber migrantes de países terceiros deportados dos EUA

A deportação de migrantes de países terceiros é resultado de um acordo assinado entre Washington e Pristina, em junho, que prevê uma “relocação temporária” de 50 deportados no Kosovo até um ano, para facilitar “o seu regresso seguro aos seus países de origem”.



“Estamos a aceitar aqueles [migrantes] que os Estados Unidos não querem no seu território”, esclareceu Kurti na televisão kosovar Kanal10, mas sem adiantar os países originários destes migrantes deportados.



Segundo o chefe de Governo do Kosovo, já estarão “um ou dois” migrantes em território nacional.



Os Estados Unidos têm procurado parceiros para deportar imigrantes considerados irregulares por parte da administração Trump, algo semelhante ao acordo entre o Reino Unido e o Ruanda para a deportação de migrantes para o país africano, mas que foi declarado ilegal pelo Supremo Tribunal britânico.