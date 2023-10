Kosovo. Qualquer retirada de tropas sérvias da fronteira será "bem-vinda", dizem EUA

"Estamos à espera de ver a confirmação. Mas se for verdade, será uma medida bem-vinda", declarou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller.

"Continuamos preocupados com o ciclo de tensões crescentes e violência esporádica no norte do Kosovo e encorajamos as duas partes a retomarem o diálogo facilitado pela União Europeia", acrescentou, porém.

O chefe do Estado-Maior do Exército sérvio, Milan Mojsilovic, declarou hoje à imprensa que o nível de tropas ao longo "da linha administrativa com o Kosovo regressou ao normal".

Os dirigentes da Sérvia, que não reconhece a independência proclamada em 2008 pela sua antiga província maioritariamente habitada por kosovares albaneses, chamam à fronteira com o Kosovo "linha administrativa".

Na sexta-feira, os Estados Unidos tinham alertado para um "grande destacamento militar sérvio ao longo da fronteira com o Kosovo", numa altura em que as tensões entre Pristina e Belgrado se intensificaram, e instaram a Sérvia "a retirar as suas tropas".