Kremlin acusa Kiev de colocar em causa acordo de exportação de cereais

Foto: Mehmet Emin Caliskan - Reuters

As acusações surgem de ambos os lados, com o Kremlin a acusar a Ucrânia de colocar em causa o acordo para a exportação de cereais, através do Mar Negro.

A Rússia suspendeu a participação neste protocolo, assinado com a mediação da Turquia e das Nações Unidas.



Há pouco, o porta-voz de Moscovo afirmou que foram os ucranianos que colocaram em risco esta operação e que, neste momento, não é possível garantir a segurança dos navios.



Entretanto, o Governo turco já veio lamentar este retrocesso na exportação de cereais. Uma situação que não beneficia ninguém, diz Ancara, como conta o correspondente da Antena 1 na capital turca, José Pedro Tavares.



Também o porta-voz do Governo alemão criticou a postura da Rússia.



Berlim considera que usar a fome como arma é inaceitável e lança o apelo para que Moscovo regresse ao acordo que permitiu a retirada de cereais do território ucraniano.