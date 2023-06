A decisão pode representar o início do desmantelamento deste grupo militar.





Moscovo diz também que não tem conhecimento do paradeiro de Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários.





Entretanto, as Nações Unidas acusam a Rússia de ter executado pelo menos 77 civis desde o início da guerra na Ucrânia. De acordo com um relatório da Comissão da ONU para os Direitos Humanos, as forças russas detiveram mais de 800 civis ucranianos de forma arbitrária.