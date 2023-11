Kremlin escusa-se a confirmar candidatura de Putin a novo mandato em 2024

"Putin ainda não fez qualquer declaração sobre este assunto. E a própria campanha ainda não foi anunciada oficialmente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência russa TASS.

Peskov comentava uma notícia da agência britânica Reuters, citando fontes que pediram para não serem identificadas, de que Putin tinha alegadamente decidido concorrer às eleições.

Segundo a TASS, o Conselho da Federação vai decidir a data das eleições em dezembro.

Depois da marcação das eleições, os partidos políticos devem realizar congressos para nomear oficialmente os candidatos.

Putin tem o direito de se candidatar a um novo mandato, mas ainda não se pronunciou sobre o que fará, acrescentou a agência oficial russa.

Vladimir Putin, 71 anos, antigo diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB, sucessor do soviético KGB), está no poder há mais de 20 anos, entre presidente e primeiro-ministro.

Nas eleições de 2018, Putin concorreu como independente - e não pelo seu partido Rússia Unida - e foi eleito com 77,5% dos votos, contra 11,9% do segundo mais votado, o candidato comunista Pavel Grudinin.