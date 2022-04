Kremlin: Finlândia e Suécia na NATO tornar-se-iam países inimigos

A Rússia disse mesmo que os dois países se tornarão inimigos.

Moscovo declarou que o mar Báltico deixará de ser uma área livre de armas nucleares e vai avançar com o reforço das suas posições em "terra e no mar".



A fronteira entre a Finlândia e a Rússia tem 1.300 quilómetros, e tornar-se-á a maior fronteira da NATO com o país de Vladimir Putin. A Suécia está mesmo ao lado.



Recorde-se que uma das razões que o presidente russo invocou para invadir a Ucrânia foi esse país querer aderir a NATO, o que significaria que a Rússia faria fronteira com a Aliança Atlântica.



A ameaça russa aos países da União Europeia parece indicar que as suas armas nucleares serão colocadas no enclave russo de Kaliningrado, situado entre a Polónia e a Lituânia, outros dois países da NATO e da União.