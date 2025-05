A menos de 48 horas, o Kremlin ainda não revelou se Vladimir Putin vai ou não a Istambul para as negociações com a Ucrânia. Volodymyr Zelensky insiste na proposta de conversações directas com o homólogo russo e de tréguas entre os dois lados. A União Europeia ameaça lançar um novo pacote de sanções pesadas contra a Rússia.