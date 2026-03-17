Kuwait anuncia prisão de 16 pessoas ligadas ao Hezbollah suspeitas de sabotagem

Este grupo "tinha como objetivo desestabilizar a segurança do país e recrutar indivíduos para se juntarem à organização terrorista", envolvida na guerra em curso no Médio Oriente, afirmou o Ministério do Interior em comunicado.

Diversas armas, drones com câmaras e dispositivos de comunicação em código Morse foram apreendidos, acrescentou o comunicado.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

A ofensiva conjunta contra o Irão já provocou mais de 1.200 mortos no país, segundo as autoridades iranianas.

Entre as vítimas encontram-se o líder supremo iraniano, o `ayatollah` Ali Khamenei, bem como vários ministros e altos responsáveis das forças armadas iranianas.

Em resposta, Teerão lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases militares norte-americanas instaladas em países do Médio Oriente, incluindo o Kuwait.