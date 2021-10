La Palma. Sismos aumentam e especialistas temem a abertura de uma nova boca eruptiva

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

Segundo o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN), a atividade sísmica aumentou nas últimas horas em La Palma, depois de na quarta-feira ter diminuído ligeiramente.Um terramoto da mesma magnitude já tinha sido sentido na quinta-feira, dia em que se registaram 60 sismos no total.Ao início da tarde de quinta-feira, a lava transbordou do cone principal do vulcão, formando um rio de lava que atingiu picos de grande velocidade, colocando novos bairros em perigo.As protuberâncias no terreno chegam aos cinco centímetros nestas zonas, o que indica que o magma está a subir e a pressionar as camadas superiores, segundo explica o jornal Levante Por enquanto, as autoridades iniciaram a retirada das pessoas que trabalham na área para evitar situações de risco no caso de uma nova fenda se abrir repentinamente.

Vulcão mais grave na Europa nos últimos 100 anos

As autoridades ordenaram no final de quinta-feira a evacuação de um novo bairro no município de Los Llanos de Aridane, na ilha de La Palma, devido ao avanço do último fluxo de lava gerado pela erupção do vulcão Cumbre Vieja.Segundo fonte do Governo regional das Canárias citada pela agência espanhola Efe, estima-se que esta nova evacuação afeta cerca de 15 residentes que vivem nesta zona.

Esta é a segunda evacuação causada em apenas 24 horas pelo avanço do novo deslizamento de terras que se formou nos últimos dias a norte do principal, depois de cerca de 800 residentes do bairro de La Laguna terem sido ordenados a abandonar as suas casas na terça-feira à tarde.

, declarou o presidente das Canárias, Ángel Víctor Torres. “A única boa notícia é que até hoje não temos a lamentar danos pessoais”, acrescentou.Os indicadores monitorizados por cientistas no vulcão de La Palma, especialmente as emissões de dióxido de enxofre, sugerem que, segundo a porta-voz do comité científico do Pevolca.

A lava ocupa já uma área de quase 700 hectares e destruiu mais de 1500 edifícios em La Palma.