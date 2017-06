Laëtitia Romeiro Dias "em marcha" venceu "insubmissa" Viriginie Araújo

Lusa 18 Jun, 2017, 23:35 | Mundo

Laëtitia Romeiro Dias venceu a corrida eleitoral com 57,41% dos votos face à lusodescendente Virginie Araújo que obteve 42,59%.

"Estou muito feliz e orgulhosa por este resultado que é a concretização de vários meses no terreno para convencer os franceses da pertinência do nosso projeto. Estou também muito orgulhosa de ser um dos novos rostos da vida política francesa", disse à Lusa a francesa casada com um português que vai de férias a Portugal há 18 anos, desde que conheceu o companheiro.

A jurista, de 36 anos, fã de pastéis de nata e de bacalhau à Brás, avançou que "toda a Europa, em geral, terá todo o apoio dos candidatos `em marcha` e Portugal também".

Laëtitia Romeiro Dias afirmou não estar nervosa com o novo cargo de deputada, ainda que nunca tenha exercido qualquer cargo político, sentindo-se "preparada para começar o mandato de forma serena e concentrada".

"O início do trabalho passa pela lei da moralização da vida pública. É muito importante porque reconciliar os franceses com a vida política passa por esta lei", acrescentou, sublinhando que a maioria absoluta de deputados de A República em Marcha! na assembleia mostra que "os franceses confirmaram a vontade de renovação".

"Agora, é trabalhar o nosso programa. É preciso uma política eficaz porque houve muita abstenção, o que quer dizer que ainda há muito trabalho para reconciliar os franceses com a política, mas nós vamos provar que podemos fazer uma política do real e eficaz", afirmou, concluindo que, neste momento, também pensa "em Portugal que vive horas difíceis com um incêndio dramático".

Com origens portuguesas, também foram eleitos, com a etiqueta do movimento A República em Marcha!, Dominique da Silva (7.ª circunscrição de Val d`Oise), Anne-Laure Cattelot (12ª circunscrição do Norte) e Ludovic Mendes (2ª circunscrição de Moselle), assim como a deputada socialista cessante Christine Pires Beaune (segunda circunscrição de Puy-du-Dôme).

Além de Virginie Araújo, também foram eliminados Paulo da Silva Moreira, na 1ª circunscrição de Yonne, e Otília Ferreira, na 1.ª circunscrição de Charente-Maritime, os dois de A República em Marcha.