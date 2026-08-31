Lago Ontário passa a chamar-se lago da América no Google Maps dos EUA

Lago Ontário passa a chamar-se lago da América no Google Maps dos EUA

A Casa Branca felicitou a renomeação do lago Ontário para lago da América no Google Maps, para utilizadores norte-americanos, após Donald Trump decidir unilateralmente alterar o nome desta área fronteiriça entre EUA e Canadá.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"É oficial! É LAGO DA AMÉRICA no Google Maps!", comemorou o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, na rede social X, na manhã de domingo.

Envolvido num conflito comercial com o Canadá, o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou na quinta-feira um decreto para alterar "de forma imediata" o nome do "lago Ontário", situado na fronteira, para "lago da América".

A decisão, que não implica qualquer reconhecimento internacional da nova denominação, foi veementemente contestada pelas autoridades canadianas.

"É completamente absurdo", lamentou no domingo Doug Ford, primeiro-ministro da província canadiana de Ontário, no canal ABC. "Ninguém vai chamá-lo de lago da América", acrescentou.

Numa publicação, a Google explica que alterou o nome para os utilizadores sediados nos Estados Unidos, a fim de seguir as fontes governamentais oficiais, neste caso o Geographic Names Information System (GNIS) dos Estados Unidos.

Os utilizadores da aplicação no Canadá continuam a ver a denominação "lago Ontário", enquanto o resto do mundo ver ter acesso aos dois nomes lado a lado para designar esta vasta extensão de água, um dos Grandes Lagos que marcam a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá.

Na aplicação concorrente da Apple, "Maps", o nome "lago Ontário" continuava a figurar no domingo.

Donald Trump ordenou, da mesma forma, logo no início do segundo mandato, que o nome golfo do México fosse alterado para golfo da América. A decisão, fortemente contestada pelo México, também se traduziu numa alteração da exibição nas aplicações da Google e da Apple.

A mudança do nome do lago americano-canadiano ocorre no momento de uma nova ofensiva do republicano contra o Canadá, cuja possível anexação Trump já mencionou em várias ocasiões.

No domingo à tarde, numa mensagem publicada na plataforma que detém, Truth Social, o Presidente norte-americano acusou mais uma vez o país vizinho de espoliar os Estados Unidos "há séculos".

"Lido com os líderes de muitos países, mas considero que os do Canadá são os piores", escreveu Donald Trump.

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