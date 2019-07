Lago tóxico na Sibéria é destino de eleição de instagrammers

RTP10 Jul, 2019, 17:00 | Mundo

É apelidado de "Maldivas de Novosibirsk". Aparenta ser tropical e hipnotizante, atraindo vários instagrammers de todo o mundo. Mas afinal é tóxico.





Fotografias de mulheres em biquíni deitadas no aterro de cinzas e visitantes em cima de unicórnios insufláveis incentivaram a empresa de energia que gere a central a afastar-se das águas.





"Na última semana, o aterro de cinzas tornou-se uma celebridade nas redes sociais", disse a empresa. A água é altamente alcalina porque os sais de cálcio e outros óxidos de metais que estão dissolvidos nela", disse a empresa.





Avisou os visitantes que "sair do reservatório de água sem água é praticamente impossível", dado que o fundo do aterro é lamacento.







A empresa avisou os potenciais visitantes para não beberem a água, cujo pH é superior a 8, e disse que "o contacto da pele com a água pode conduzir a uma reação alérgica".





O aterro é resultado das cinzas que a combustão de carvão provoca. A energia produzida pela central é fornecida à cidade de Novosibirsk.





Contudo, os avisos parecem não assustar os instagrammers. De facto, o local permanece popular para sessões fotográficas e festas de casamentos, e uma conta de Instagram chamada "Maldivas de Novosibirsk" já compilou mais de 200 publicações nas águas tóxicas.

Alex Cherenkov (tweezer_nsk) - Instagram







"Não é perigoso nadar aqui. Na manhã seguinte, as minhas pernas ficaram ligeiramente vermelhas e irritadas durante dois dias, mas depois desapareceu. Mas o que não farias para teres fotos destas?", disse um dos visitantes do lago, que publicou uma foto no Instagram em cima de um unicórnio insuflável. Disse ainda que a água era "um pouco amarga".

Marina Jeleznova (zheleznova.marina) - Instagram







Outros continuam a escolher o local para sessões fotográficas de casamentos. Uma visitante publicou uma foto com o seu marido. "Não há limite para a minha felicidade. Esperei tanto tempo para ter uma #históriadeamor tão terna, sensual e memorável. E tornou-se realidade".