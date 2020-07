"Lamentamos o erro." Fox News repõe Trump em foto com Epstein e Maxwell

(A imagem que gerou polémica)

A Fox News pede desculpas por “erradamente” ter eliminado Trump de uma fotografia com Maxwell e Epstein, duas figuras envolvidas em escândalos sexuais com menores.

A imagem correta e real, já devidamente usada pela Fox News, mostra os quatro intervenientes desse momento em Palm Beach, Flórida: Maxwell e Epstein com Donald Trump ao lado da atual esposa Melania (na altura a modelo eslovena Melania Knauss).Perante o sucedido, em julho de 2020, a Fox News veio dizer: “No domingo, 5 de julho, uma reportagem sobre Ghislaine Maxwell durante o America's News HQ do Fox News Channel, eliminou erroneamente o presidente Donald Trump de uma foto ao lado de Melania Knauss, Jeffrey Epstein e Maxwell. Lamentamos o erro."Jeffrey Epstein, era um empresário com ligações a Donald Trump, Bill Clinton e ao príncipe André, e suicidou-se na prisão no ano passado, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores.Há suspeitas de tratar-se de uma rede de “prostituição de luxo”, através da qual se faziam serviços sexuais a outros empresários envolvendo menores de idade.Aqui, surge também o nome da sua assessora, Ghislaine Maxwell. Uma peça importante no desvendar deste caso, e que agora se encontra presa – foi detida na semana passada em Brooklyn. O alegado envolvimento de Maxwell deverá ter desenvolvimentos na justiça norte-americana brevemente.Um episódio que levou Donald Trump, no regresso à Casa Branca, a “twittar”, mas sempre que o fazia era "inundado" com imagens algo polémicas.