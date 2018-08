Lâmpadas de halogéneo proibidas na Europa a partir de setembro

A transição para diodos que emitem luz (LED) em todo o continente europeu está em marcha. Segundo os especialistas, reduzirá as emissões e as contas de energia.



Até à aplicação da lei, o restante stock de lâmpadas de halogéneo ainda pode ser vendido. As lâmpadas de baixa voltagem, com uma categorização B ou superior na escala de eficiência energética, ficam de fora das restrições.



"Esta é uma excelente notícia tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. As pessoas podem esperar uma economia gigantesca graças ao fato das lâmpadas LED durarem muito mais e custam muito menos do que as de halogéneo", sublinha Mauro Anastasio, porta-voz do European Environmental Bureau (EEB) e da Coolproducts.