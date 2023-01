Lançamento orbital da Starship pode ocorrer a partir do final de fevereiro

Super Heavy (Booster 7), bem como no protótipo Starship (Ship 24), instalado no dia 9 de janeiro, no topo do propulsor, com vista à realização de um tão desejado teste de lançamento orbital. SpaceX publicou no Twitter da empresa que esta neste momento a avançar com uma série testes finais como no propulsor, bem como no protótipo), instalado no dia 9 de janeiro, no topo do propulsor, com vista à realização de um tão desejado teste de lançamento orbital.





Estes testes, refere a SpaceX, incluem um ensaio geral “completo” do veículo, agora combinado, com um disparo estático dos 33 motores Raptor instalados no Booster 7.











Um teste importante visto que será a primeira vez que todos esses motores dispararam simultaneamente.





Para a companhia de Elon Musk, este passo abririam caminho para uma verdadeira tentativa de lançamento orbital do ponto de vista técnico. Mas a SpaceX não avança, ainda, quando este lançamento poderá ocorrer. Apenas refere que pode ser dentro das “próximas semanas”.





Onde há fumo, pode haver lançamento…

Desde 5 de maio de 2021 que se espera ver para os lados de Boca Chica, no Texas, novos testes com os protótipos espaciais de Elon Musk.









De recordar que o último, o SN15 , superou com sucesso o teste, depois de várias actualizações a adaptações vindas de experiências dos seus antecessores. Apenas surgiu um pequeno contratempo quando surgiu um pequeno incêndio na base do foguete logo após o pouso.





Incêndio que foi extinto em 20 minutos e o SN15 foi retirado da plataforma de pouso sem danos aparentes.





Mas depois disso e já estamos em 2023 poucas foram as notícias de que iriam voltar a decorrer novos testes em Boca Chica.





Surgem agora as primeiras indicações de que poderá estar para breve o retorno, não só dos testes das Starship, mas já com o conjunto de lançamento orbital proposto pela empresa SpaceX. E se a empresa espacial privada diz que os mesmos podem voltar dentro das próximas semanas, o dono da companhia, Elon Musk afirmou mesmo que existe uma oportunidade real no final de fevereiro, o mais tardar em março.





Mas tudo parece incerto e as previsões avançadas são meras previsões ou vontades expressas por parte dos interessados. Isto porque, e apesar da SpaceX ter o protótipo Booster7 e a Ship24, aparentemente pronta para o teste, a terá de cumprir e implementar um conjunto de mais de 75 medidas que visam assegurar de que durante o teste existem todos os requisitos para salvaguardar, quer a segurança decorrentes do lançamento, quer das normas ambientais que envolvem todo o complexo e local de queda, caso o lançamento não decorra como planeado.

Acontece que nem a SpaceX nem a FAA têm dado muitas informações sobre o progresso das exigências já pedidas, bem como em que fase está a autorização de uma licença de lançamento de Starship.











No entanto, a FAA, em declarações à publicação SpaceNews, no dia 12 de janeiro, refere que nem todas as medidas precisam ser concluídas antes de emitir uma licença de lançamento.





“O prazo para a SpaceX implementar as mais de 75 medidas ambientais exigidas pela FAA para seu programa Starship/Super Heavy não tem sido constante”: A agencia refere ainda que “algumas medidas devem estar concluídas antes do lançamento, mas outras são apenas para ocorrer durante as atividades pós-lançamento ou após um acidente. Algo que a FAA exige e garantirá que a SpaceX cumpra todas as mitigações necessárias.”





Quem também está um pouco impaciente com estes atrasos todos é a NASA, que investiu mais de quatro mil milhões de euros na Space X, considerando a empresa espacial estatal utilizar uma versão do modelo Starship como módulo de pouso lunar para as missões Artemis.