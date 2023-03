Lanzarote. António Costa e Pedro Sánchez visitam Casa-Museu José Saramago, uma "casa de encontros"

Aberta ao público desde 2011, e tendo sido inaugurada cerca de nove meses após a morte de José Saramago, "A Casa" - como é conhecida e originalmente batizada - é ainda hoje, diz, em declarações à Antena 1, a também presidente da Fundação José Saramago, um local de "encontro" de várias culturas e sensibilidades: entre turistas, curiosos e especialistas em literatura."Somos uma casa de encontro e de encontros, e é por isso que nos mantemos abertos. Aqui, todos os dias se encontram pessoas distintas, de diferentes culturas, de diferentes proveniências, mas com o mesmo amor", sublinha Pilar del Río, numa conversa ao longo dos vários espaços que em tempos foram ocupados na companhia do único Nobel português da Literatura.Sobre o local com vista para o mar - onde o escritor gostava de se sentar no jardim de oliveiras e olmos para "sentir o vento e sentir-se vivo" -, e que é hoje uma referência na ilha vulcânica de terras áridas e cores negras, disse um dia José Saramago: "É uma casa feita de livros".A ideia é repetida por Pilar del Río que, na conversa com a Antena 1, salienta ainda a importância de dar aos visitantes a possibilidade de visitarem uma biblioteca repleta de livros do escritor: "Não nasceu para guardar livros, mas sim para acolher pessoas".Esta terça-feira, ao final do dia, é a vez de António Costa e Pedro Sánchez regressarem ao local onde estiveram juntos em 2018, por ocasião dos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura, e onde, além da biblioteca, irão visitar espaços como o escritório onde Saramago escreveu as primeiras linhas de "Ensaio Sobre a Cegueira" ou a sala onde estão expostos vários trabalhos artísticos relacionados com a obra do escritor.Entre as obras que revestem as paredes de uma sala que "se abre para o jardim e para o mar" estão um trabalho do pintor português José Santa-Bárbara sobre o "Memorial do Convento" e diversas pinturas de artistas como Armanda Passos, Luísa Queirós ou Júlio Pomar.