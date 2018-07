Laos. 19 mortos e 3000 pessoas por resgatar devido a colapso de barragem

RTP25 Jul, 2018, 11:33 | Mundo

Um relatório das Nações Unidas sobre o acidente revela que foram retiradas 1494 pessoas e mais de 11mil pessoas foram afetadas em 357 localidades. Pelo menos duas dezenas de casas ficaram destruídas e mais de duzentas casas e 14 pontes ficaram danificadas pela inundação. Pelo menos sete aldeias ficaram totalmente submersas.



Laos, um dos mais pobres países do mundo, acalenta a ambição de construir várias barragens para se tornar a “bateria da Ásia”, com projetos estrangeiros. Grupos ambientalistas têm lançado repetidos alertas para os impactos do rápido ritmo de construção de barragens, incluindo as consequências no frágil ecossistema dos rios.



No ano passado, uma outra barragem hidroelétrica colapsou na província de Xieng Khuong, revelou o jornal local Vientiane Times, resultado numa inundação que danificou propriedades e ameaçou pessoas.



A barragem em causa estava ainda em construção e colapsou na noite de segunda-feira, na província de Attapeu. No domingo tinham sido encontradas fissuras e tinha sido ordenada a evacuação de 12 aldeias logo que se tornou evidente que a barragem podia colapsar. Alerta que acabou por não surtir o efeito pretendido.



A empresa construtora diz que as fortes chuvas provocaram o colapso da estrutura.



O Laos construiu já 11 barragens, de acordo com a organização não-governamental TERRA, estando planeadas outras 11 barragens. Depois do colapso da barragem, surgiram pedidos para que se coloque em pausa a construção de novas estruturas e se reequacione todo o plano previsto.