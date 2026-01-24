Larry, o icónico Gato Chefe do Governo britânico celebra 19 anos

Enquanto primeiros-ministros entram e saem pela famosa porta preta do nº 10 de Downing Street, há uma presença que permanece. Larry, o gato oficial do Governo britânico, completa 19 anos este mês de janeiro e afirma-se como uma das figuras mais duradouras — e improváveis — do centro do poder no Reino Unido.





Nascido por volta de janeiro de 2007, Larry teve um início de vida distante da política. Encontrado como gato errante nas ruas de Londres, acabou por ser acolhido pelo Battersea Dogs & Cats Home, destacando-se pela destreza na caça a ratos.





Foi deste abrigo de animais que saiu, em 2011, para ocupar a residência histórica londrina, depois de a BBC ter transmitido imagens de ratos à porta de Downing Street, reforçando a necessidade de controlo de pragas no edifício governamental.

Larry à porta do nº10 de Downing Street. A popularidade do felino com o público é inegável. Existem várias contas nas redes sociais dedicadas ao gato londrino. No X, a página Larry the Cat @Number10cat - soma mais de 820 mil seguidores







Larry entrou oficialmente no nº 10 de Downing Street a 15 de fevereiro de 2011, durante o primeiro mandato de David Cameron, de acordo com site do Museu do Primeiro-Ministro.



Inicialmente pensado como animal de estimação para os filhos de Cameron, Larry conquistou rapidamente um estatuto próprio, sendo-lhe atribuído o título formal de “Chief Mouser to the Cabinet Office” — caçador chefe de ratos do Gabinete — tornando-se o primeiro gato a receber oficialmente essa designação no Reino Unido.





A sua história teve ainda impacto fora da esfera política. O Battersea Dogs & Cats Home registou um aumento significativo de adoções após a chegada de Larry a Downing Street, um efeito atribuído à exposição mediática do animal.







Sublinha-se que um gato com 19 anos de idade cronológica equivale a aproximadamente 92 anos humanos.



Verdadeiro animal político que resiste a governos e partidos

De caçador de ratos passou também a caçador de atenções e ao contrário dos políticos, Larry não depende de eleições.





É considerado um funcionário público, cuidado por funcionários de Downing Street e não pertença pessoal de nenhum primeiro- ministro.





E assim que tem permanecido no edifício apesar das sucessivas mudanças governativas — facto sublinhado publicamente pelo próprio David Cameron na sua despedida do Parlamento, em 2016, de acordo com o canal Virgin Radio UK.







Numa década particularmente instável da política britânica, Larry tornou-se o denominador comum entre governos sucessivos, sobrevivendo a remodelações ministeriais, eleições, demissões e até a uma das mudanças mais rápidas de liderança da história recente do Reino Unido, a de Liz truss.







Desde 2011, Larry resistiu ao exercício do poder de cinco primeiros-ministros pertencentes ao Partido Conservador, até à recente mudança política:





- David Cameron (Partido Conservador, 2010–2016), que liderava o Governo quando Larry foi adotado;

- Theresa May (Partido Conservador, 2016–2019), durante o período mais sensível das negociações do Brexit;

- Boris Johnson (Partido Conservador, 2019–2022), sob cujo mandato Larry se tornou presença regular em momentos de crise e controvérsia política;

- Liz Truss (Partido Conservador, 2022), cujo governo durou apenas 45 dias;

- Rishi Sunak (Partido Conservador, 2022–2024);





Desde as eleições de 2024, Larry passou a conviver com o sexto primeiro-ministro, Keir Starmer, mas desta vez vindo do Partido Trabalhista.







O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dá as boas-vindas ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, a 20 de janeiro de 2026

Um gato no centro da diplomacia

As funções oficiais de Larry, descritas com humor no site do Governo britânico, incluem “receber convidados, inspecionar defesas de segurança e testar a mobília antiga para garantir boas condições de descanso”. A erradicação definitiva dos ratos continua e está em “fase de planeamento estratégico”, segundo a versão oficial.







Mais do que um símbolo doméstico, Larry tornou-se uma figura com estatuto quase diplomático. Ao longo dos anos, foi fotografado à chegada de chefes de Estado e de governo estrangeiros, protagonizando momentos que circularam pela imprensa mundial.





Entre os episódios mais conhecidos está o encontro com Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, que, segundo David Cameron, foi um dos poucos líderes a conquistar de imediato a simpatia do felino.



A ex-conselheira especial Liz Sugg com Larry, o primeiro-ministro David Cameron e o presidente Barack Obama no No. 10 em 2011







Em 2019, Larry voltou às manchetes ao deitar-se debaixo do carro blindado de Donald Trump, episódio amplamente registado por fotógrafos internacionais.

Símbolo de continuidade



Ao completar 19 anos, Larry é já o Chief Mouser mais antigo da história britânica. Num sistema político marcado por forte rotatividade no topo, o gato de Downing Street transformou-se num símbolo involuntário de continuidade institucional — frequentemente descrito nas redes sociais como “o único residente permanente do nº 10”.





Indiferente ao Brexit, à pandemia da covid-19, partidos, ideologias ou ciclos eleitorais, Larry continua a patrulhar a entrada do nº 10 de Downing Street, enquanto governos mudam e líderes passam.





Em Westminster, poucos têm um mandato tão longo — e tão consensual — como o do gato que, há quase década e meia, se instalou no coração do poder britânico.





“Larry dá ao público alguma sensação de continuidade muito necessária e continuidade não partidária” refere Philip Howell, professor de Geografia da Universidade de Cambridge, citado no Guardian, e que escreve sobre a relação homem-animal. “A estabilidade é uma parte essencial do apelo de Larry”, remata.







Vozes de Westminster também citadas na publicação britânica descrevem que os polícias estacionados à entrada do número 10 abrem a porta para o felino e afirmam: “O Larry tem o comando da casa".



Justin Ng, um fotógrafo muitas vezes presente nas conferências de imprensa em frente ao número 10 tornou-se amigo de Larry ao longo de anos de festas. Observa que “Larry tem a capacidade incomparável de aparecer no momento certo e posar para nós e isso torna-o muito cativante”.





É como um relógio, dizem os funcionários de Downing Street. “No momento em que algo acontece na rua, especialmente uma visita oficial, Larry aparece. Adora o tapete vermelho”.



Watch the video and judge for yourself if I "tripped" the photographer or if he stumbled and nearly squashed me https://t.co/cffwMpeL3H — Larry the Cat (@Number10cat) January 15, 2026

















