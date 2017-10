Las Vegas: Governo diz que não há portugueses entre as vítimas

Lusa03 Out, 2017, 09:40 / atualizado em 03 Out, 2017, 09:46 | Mundo

"Recebemos a informação das autoridades policiais de Las Vegas ontem [segunda-feira] à noite de que não há portugueses no conjunto de feridos e vítimas mortais deste acontecimento tão grave e tão lamentável", adiantou à agência Lusa José Luís Carneiro.

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a missão portuguesa em Las Vegas contactou com um português que assistiu ao concerto, mas que se encontra bem.

"O departamento de Estado [norte-americano] contactou todas as missões afetadas e a nossa missão felizmente não foi contactada. Um português com quem contactámos, que assistiu ao concerto, encontra-se bem", disse.

Apesar da informação de que até ao momento não há vítimas nem feridos portugueses, José Luís Carneiro sublinhou que estes números são sempre provisórios, uma vez que as autoridades norte-americanas ainda não conseguiram identificar todas as pessoas.

"Contudo, continuamos a acompanhar a situação para verificar o decurso das diligências da polícia para saber com certeza se há algum cidadão português envolvido", concluiu.

Pelo menos 59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas no tiroteio ocorrido no domingo à noite em Las Vegas, no Estado do Nevada, nos Estados Unidos da América, durante um concerto de música `country` junto a um casino.

A polícia federal norte-americana (FBI) indicou que o autor do ataque - identificado como Stephen Paddock, um residente local de 64 anos -, não tinha qualquer relação com grupos terroristas.

Esta informação do FBI surgiu depois de o grupo extremista Estado Islâmico (EI) ter reivindicado o ataque, sem fornecer qualquer prova da sua alegação.

As autoridades ainda não identificaram qual o motivo do ataque, mas acreditam que o homem agiu sozinho. O homem matou-se depois, com o vice-xerife de Las Vegas, Kevin McMahill, a afirmar que "havia pelo menos oito armas de fogo" no quarto de hotel do suspeito.

Entretanto, as autoridades anunciaram que pelo menos 18 armas, explosivos e milhares de munições foram encontradas na casa do atirador, em Mesquite, no Nevada.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já condenou o ataque, descrevendo-o como "um ato de pura maldade".

Segundo a agência Associated Press, este foi o tiroteio mais mortífero da História moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.