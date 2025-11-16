Laura Carreira premiada com dois BAFTA escoceses de melhor filme e melhor argumento

Além dos conhecidos prémios BAFTA nacionais, entregues em fevereiro, a Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão também reconhece talentos locais com cerimónias independentes na Escócia (BAFTA Scotland) e no País de Gales (BAFTA Cymru).

A cerimónia que decorreu hoje em Glasgow premiou 16 categorias, cujos resultados foram partilhados nas redes sociais da organização.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e que é autora ainda das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020).

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais.

Em 2024, Laura Carreira venceu um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha) e o filme foi distinguido no Festival de Cinema de Londres com o Prémio de Primeira Longa-Metragem.

A atriz Joana Santos, protagonista da obra, foi distinguida no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia, pela prestação no filme.

"On Falling" segue os passos de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia, que tem um emprego precário e profundamente desumanizado num armazém, e que enfrenta dificuldades em subsistir e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Nascida no Porto em 1994, Laura Carreira vive desde os 18 anos em Edimburgo, na Escócia, onde se licenciou em realização de cinema e onde trabalha desde então.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção, numa coprodução entre Portugal e o Reino Unido, e foi rodada na Escócia com atores profissionais e amadores.

Anteriormente, Laura Carreira dirigiu as `curtas` "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), que também abordam questões ligadas ao trabalho e à precariedade.

Laura Carreira está também nomeada para Melhor Argumento, Melhor Realizador, Melhor Novo Realizador e Melhor Novo Argumentista dos Prémios do Cinema Independente Britânicos (BIFA na sigla inglesa), cujos vencedores serão anunciados a 30 de novembro.