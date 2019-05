Laurentino "Nito" Cortizo lidera corrida à presidência do Panamá

Lusa06 Mai, 2019, 07:46 | Mundo

Com 90% dos votos contados, Laurentino Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), vai à frente com 33%, seguido do empresário Romulo Roux, líder do Partido Mudança Democrática (CD), com 31%.

O Tribunal Eleitoral adiou, para já, uma declaração preliminar sobre os resultados.

Durante os meses que antecederam estas eleições presidenciais, legislativas e locais, a população do Panamá, com cerca de 3,8 milhões de habitantes, demonstrou preocupação com questões como o combate à corrupção, uma nova Constituição, o combate ao crime, ao desemprego e ao alto custo de vida.

Estão em disputa a Presidência do país , os 71 lugares na Assembleia Nacional, 20 assentos no Parlamento da América Central, 81 cargos de autarca, 679 representantes locais e nove conselheiros.

Todos os eleitos têm um mandato de cinco anos no cargo.